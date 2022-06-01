بريد تونس يحصل على الجائزة الأولى بمؤتمر القمة لمجتمع المعلومات بجينيف

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أعلن البريد التونسي، اليوم الأربعاء حصوله على الجائزة الأولى في مجال الخدمات الرقمية اعترافا بدوره كمؤسسة عمومية رائدة في تطوير الأعمال والخدمات الرقمية، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر القمة العالمية حول مجتمع المعلومات لسنة 2022 المقام في جينيف بسويسرا خلال الفترة من 30 مايو حتي 3 يونيو الجاري.

وأحرز البريد التونسي هذا التتويج من خلال مشروع "دي 17" للدفع عبر الهاتف المحمول، حيث أسندت هذه الجائزة للبريد التونسي خلال حفل تم تنظيمه بمقر الإتحاد الدولي للاتصالات بجينيف، بحضور السفير الممثل الدائم لتونس لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف ومجموعة من كبار المسؤولين من المنظمات الدولية وممثلين عن الدول المشاركة في هذه القمة، بالإضافة إلـى كبار الخبراء على المستوى الدولي والناشطين في مجال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال.

يذكر أن حصول البريد التونسي على هذه الجائزة يأتي على إثر اختيار مشروع "دي 17 " من قبل القمة العالمية حول مجتمع المعلومات للمشاركة في المسابقة التي تم تنظيمها بمناسبة المؤتمر والتي ضمت أكثر من 360 تجربة دولية رائدة في مجال الخدمات الرقمية.