بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2022

الدقهلية - مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2021م، بعد اعتمادها من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بنسبة نجاح بلغت 86.3٪.

وجاءت أسماء الأوائل كالتالي:

1- الطالبة رحمة السيد إبراهيم الشربيني، مدرسة فاروق العزازى تمى الأمديد، الأول.

2- الطالب عبودة أحمد عبودة المتولى، المنصورة الإعدادية بنين إدارة شرق التعليمية، الأول مكرر.

3- الطالبة هنا ياسر عزت المغاورى، مدرسة الشهيد محمد مصطفى المغاورى للغات، الثاني.

4- الطالب أحمد محمد عبدالباقى مرسى أبو العلا، مدرسة الشهيد مسعد حافظ تمى الأمديد، ثانى مكرر.

5- الطالبة فاطمة وجيه شعبان الطنطاوى، مدرسة الدكتور حمدى الطاهرى منية النصر، ثانى مكرر.

6- الطالبة بسنت إكرامى إبراهيم الشربينى، فاروق العزازى تمى الأمديد، ثان مكرر.

7- الطالب محمد ابراهيم بدير إبراهيم، بلقاس المتميزة للغات، ثان مكرر.

8- الطالبة إسراء إبراهيم صبحى إبراهيم، مجمع أبو داود تمى الأمديد، ثان مكرر.

9- الطالبة إيمان محمد متولى عبد المطلب، فاروق العزازى تمى الأمديد، ثان مكرر.

10- الطالب أحمد محمد محمد صلاح إبراهيم، بلقاس المتميزة للغات، ثان مكرر.

واعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2021 م، بحضور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك بنسبة نجاح بلغت 86.3٪.

وأوضح على عبد الرؤوف وكيل الوزارة، أن عدد من تقدموا للامتحان هذا العام 119242 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة نجح منهم 102865 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 86.3٪، و3081 طالبا وطالبة تقدموا لامتحانات الإعدادية المهنية، نجح منهم 2430 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 80٪.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، بعد أن تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب فى امتحانات الشهادة الإعدادية، واعتماد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للنتيجة للعام الدراسي 2021-2022.

من جانبه، أكد الدكتور علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2021-2022، سيكون بالاسم ورقم الجلوس، وعبر موقع وزارة التربية والتعليم والصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية.

وأدى 119 ألفًا و265 طالبًا وطالبة "عام - خاص - لغات - رياضي - دمج - منازل" بالشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية ماراثون الامتحانات أمام 632 لجنة وسط إجراءات احترازية مشددة.