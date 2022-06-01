وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أنه "حتى 15 سبتمبر المقبل على الأقل، سيكون بمقدور المواطنين اليونانيين دخول جميع الأماكن المغلقة بدون قناع، دون أن يكونوا عرضة لدفع غرامة.. كما سيتمكن الطلاب من حضور الفصول الدراسية دون ارتداء أقنعة".

وأضافت الصحيفة أنه "يستثنى من هذا القرار مرافق الرعاية الصحية ودور رعاية المسنين، وكذلك وسائل النقل العام في المناطق الحضرية (المترو والسكك الحديدية الكهربائية والحافلات وحافلات الترولي والترام)".