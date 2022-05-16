رئيس الوزراء اليونانى يبحث مع بايدن الشراكة بين أثينا وواشنطن الاثنين

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قالت مصادر في الحكومة اليونانية إنه من المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس الأمريكي جو بايدن العديد من القضايا ، بما في ذلك الشراكة الاستراتيجية بين اليونان والولايات المتحدة والعملية الروسية في أوكرانيا خلال اجتماعهما المقرر في واشنطن الاثنين.



وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أيضا أن يثير ميتسوتاكيس مسألة الطاقة في أوروبا والاستغناء عن الواردات الروسية من النفط والغاز الطبيعي، إلى جانب التطرق إلى الاستثمارات الأمريكية الرئيسية في اليونان، بحسب وكالة أنباء (أثينا-مقدونيا).

ومن المقرر أن يستضيف بايدن وقرينته حفل استقبال بعد لقائهما في البيت الأبيض لميتسوتاكيس وقرينته بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لحرب الاستقلال اليونانية.