اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الوزراء اليونانى يبحث مع بايدن الشراكة بين أثينا وواشنطن الاثنين

الإثنين، 16 مايو 2022 12:00 ص
رئيس الوزراء اليونانى يبحث مع بايدن الشراكة بين أثينا وواشنطن الاثنين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
أ ش أ

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قالت مصادر في الحكومة اليونانية إنه من المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس الأمريكي جو بايدن العديد من القضايا ، بما في ذلك الشراكة الاستراتيجية بين اليونان والولايات المتحدة والعملية الروسية في أوكرانيا خلال اجتماعهما المقرر في واشنطن الاثنين.


وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أيضا أن يثير ميتسوتاكيس مسألة الطاقة في أوروبا والاستغناء عن الواردات الروسية من النفط والغاز الطبيعي، إلى جانب التطرق إلى الاستثمارات الأمريكية الرئيسية في اليونان، بحسب وكالة أنباء (أثينا-مقدونيا).

 

ومن المقرر أن يستضيف بايدن وقرينته حفل استقبال بعد لقائهما في البيت الأبيض لميتسوتاكيس وقرينته بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لحرب الاستقلال اليونانية.


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كيرياكوس ميتسوتاكيس

اليونان والولايات المتحدة


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