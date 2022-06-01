اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 04:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الهجرة: دعم مصر لتصبح مركزًا لتصدير المنتجات وبوابة أفريقيا نحو العالم

الأربعاء، 01 يونيو 2022 03:11 م
الهجرة: دعم مصر لتصبح مركزًا لتصدير المنتجات وبوابة أفريقيا نحو العالم مصر تستطيع
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مساعد وزيرة الهجرة السفير محمد خيرت، إن مؤتمر (مصر تستطيع بالصناعة)" شهد إبرام اتفاقيات بين رواد الأعمال المصريين والأفارقة لإقامة مشروعات مشتركة، وكذلك مع الشركات الغربية العملاقة الحاضرة بالمؤتمر والمهتمة بنقل التكنولوجيا والاستثمار في مصر، وذلك لقناعتها بأن مصر قلعة صناعية كبرى في أفريقيا.

وأضاف خيرت في تصريحات صحفية، على هامش انعقاد مؤتمر (مصر تستطيع) تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن النسخة السادسة للمؤتمر مختلفة؛ نظرًا لأنها تلقي الضوء هذا العام على الصناعة التي تعد مستقبل مصر والقارة الأفريقية، كونها أساس الاستثمار والتجارة.

وأوضح أن جلسات المؤتمر ناقشت، بحضور ممثلي الحكومة المصرية من مختلف الوزارت، كيفية تعزيز التجارة البينية الأفريقية وجذب الاستثمارات، ودعم مصر لتصبح مركزًا لتصدير المنتجات وبوابة أفريقيا نحو العالم.

ولفت إلى تنوع جلسات المؤتمر ما بين صناعات خضراء ودوائية ونقل ومواصلات وثورة صناعية رابعة، مؤكدًا أهمية الحضور الأفريقي لأول مرة بمؤتمرات (مصر تستطيع)، إذ يشارك مجموعة كبيرة من رجال الأعمال الأفارقة ومفوض التجارة والصناعة والتنمية بالاتحاد الأفريقي السفير البرت موتشانجا، والدكتورة أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الأفريقي.

وأشار إلى نجاح وزارة الهجرة في ربط علماء مصر بمختلف دول العالم بالوطن، قائلًا: "عقولنا بالخارج أصبحوا اليوم خبرائنا بالداخل أيضًا، وهذا ما أكدوه خلال مشاركتهم بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة".

وشدد على أهمية دور علماء مصر بالخارج في نقل الخبرة والتكنولوجيا إلى الوطن، مؤكدًا أنهم أبدوا الرغبة الشديدة في ذلك ويعملون على إشراك شركاتهم الأجنبية في مسيرة التنمية بمصر ومساعدتها على الاستفادة من التقدم التكنولوجي في الخارج، فضلًا عن خلق صلات قائمة بين الشركات والمصانع ومراكز الأبحاث ومؤسسات البحث العلمي بالدول الكبرى ونظرائها في مصر.

 


مصر تستطيع

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الحكومة المصرية

الاتحاد الأفريقي


الموضوعات المتعلقة

مصر تستطيع يبحث ملف توطين الصناعة لليوم الثانى بمشاركة خبرائنا حول العالم

الأربعاء، 01 يونيو 2022 10:02 ص

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك فى مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"

الثلاثاء، 31 مايو 2022 06:17 م

حلم مصر ومستقبل أفريقيا.. رسائل رئيس الوزراء بمؤتمر مصر تستطيع.. إنفوجراف

الثلاثاء، 31 مايو 2022 04:11 م

"مصر تستطيع بالصناعة".. رئيس الوزراء: الدولة شهدت طفرة فى البنية التحتية مكنتنا من مضاعفة صادراتنا.. وثيقة سياسة ملكية الدولة ستطرح للحوار الوطنى قريباً.. والإعلان عن مناقشتها مع كافة الشركاء من مختلف الجهات

الثلاثاء، 31 مايو 2022 03:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة