النيابة تطلب تحريات حول إصابة فتاة صدمتها سيارة ميكروباص ببولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول إصابة فتاة صدمتها سيارة ميكروباص بكفرطهرمس بمنطقة بولاق الدكرور؛ واستعلمت عن الحالة الصحية للفتاة؛ لاستدعائها وسماع أقوالها.

صدمت سيارة ميكروباص فتاة بمنطقة كفر طهرمس في بولاق الدكرور بالجيزة، ودهستها عدة أمتار، مما أسفر عن إصابتها بكسور ونزيف، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل فتاة إلى مستشفى الهرم مصابة بكسور ونزيف، وفي حالة صحية حرجة نتيجة حادث تصادم.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الفتاة تبلغ من العمر ما يقرب من 25 سنة، خلال سيرها بالشارع بمنطقة كفر طهرمس صدمها سائق سيارة ميكروباص، ودهسها عدة أمتار، حتى توقفت السيارة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى، وألقى رجال المباحث القبض على السائق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.