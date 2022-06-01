النيابة تتحفظ على قطع اكسسوارات سيارات مجهولة المصدر بالإسكندرية

الإسكندرية -أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي كميات من قطع اكسسوارات السيارات مجهولة المصدر وبدون مستندات محظور استخدامها داخل محل بدون ترخيص قبل ترويجها بالاسواق، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن محل بيع اكسسوارات السيارات لحيازته سلع مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية الحيازة مما يعد غش تجاري.

تم مداهمة المحل والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي عدد 7 علبة سرينة بالهورن AS940 400 وات وعدد 11 علبة سرينة بالهورن وعدد 8 فانوس إشارة إنذار طوارئ خاص بسيارات النجدة وعدد 1 سرينة نجدة طوارئ، وعدد 9 هورن سرينة وعدد 5 فنار إشارة طوارئ دوار نجدة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.