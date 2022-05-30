النيابة تتحفظ على 33 طن لحوم غير صالحة للاستخدام قبل ترويجها بالإسكندرية

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن العديد من الحملات التموينية خلال شهر مايو، وذلك لضبط الأسواق والمنشآت العامة والرقابة على الأغذية من أصل حيواني التي تضر بصحة الإنسان مما تشكل خطراً علي حياته.

أسفرت الحملات عن ضبط نحو 33 طنًا و371 كجم منتجات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، كما تم ضبط لحوم ذبيح خارج المجازر الحكومية، بالإضافة الي تحرير 16 محضر للمخالفين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر جنح بأقسام الشرطة التابع لها المنشآت واخطرت النيابة التحقيقات.