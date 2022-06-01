الناتو: تواجد الحلف فى شرق أوروبا هدفه التعامل مع أى تهديد روسى للمنطقة

كتب أحمد عرفة

أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج ، إن تواجد الحلف في شرق أوروبا هدفه التعامل مع أي تهديد روسي للمنطقة.

وأضاف أمين عام الناتو، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، أن دول الحلف زادت من الصرف على الدفاع بواقع 2%.

وتابع أمين عام الناتو، أنه يجب أن نمنع تمدد الصراع القائم في أوكرانيا، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورا مهما في مواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا.

من جانبه، قال أنتونى بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للتصدي لمحاولات روسيا زعزعة الاستقرار العالمي، متابعا: سنقوي العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ودول المحيط الهادى.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: سنواصل دعم أوكرانيا للتصدي للقوات الروسية، متابعا: نقدم لأوكرانيا صواريخ وأسلحة دقيقة بعيدة المدى.

وقال أنتونى: نسعى لجعل أوكرانيا أقوى في أي مفاوضات مستقبلية مع روسيا، مستطردا: نعمل على مواجهة أزمة الغذاء التي تسببت فيها روسيا.