اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 06:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الناتو: تواجد الحلف فى شرق أوروبا هدفه التعامل مع أى تهديد روسى للمنطقة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 05:52 م
الناتو: تواجد الحلف فى شرق أوروبا هدفه التعامل مع أى تهديد روسى للمنطقة ستولتنبرج
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج ، إن تواجد الحلف في شرق أوروبا هدفه التعامل مع أي تهديد روسي للمنطقة.

 

وأضاف أمين عام الناتو، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، أن دول الحلف زادت من الصرف على الدفاع بواقع 2%.

 

وتابع أمين عام الناتو، أنه يجب أن نمنع تمدد الصراع القائم في أوكرانيا، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورا مهما في مواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا.

 

من جانبه، قال أنتونى بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للتصدي لمحاولات روسيا زعزعة الاستقرار العالمي، متابعا: سنقوي العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ودول المحيط الهادى.

 

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: سنواصل دعم أوكرانيا للتصدي للقوات الروسية، متابعا: نقدم لأوكرانيا صواريخ وأسلحة دقيقة بعيدة المدى.

 

وقال أنتونى: نسعى لجعل أوكرانيا أقوى في أي مفاوضات مستقبلية مع روسيا، مستطردا:  نعمل على مواجهة أزمة الغذاء التي تسببت فيها روسيا.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة