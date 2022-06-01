المشدد 7 سنوات لـ5 متهمين بسرقة أستاذ بطب الأزهر بالإكراه فى مدينة بدر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي عرفان، بمعاقبة 5 متهمين بسرقة أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر، في مدينة بدر، بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة محمد على حسن، و خالد عبد الرحمن سالم عبد الرحمن، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

وأسندت النيابة للمتهمين " محمد.ع"، و "مصطفى.ش"، و "أحمد.إ"، و "عمر.ف"، و " توفيق.ر"، تهمة سرقة المنقولات والمبلغ المالي والمعدات الطبية، المبينين وصفا وقيمة ومقداراً بالأوراق، والمملوكين المجني عليه، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن سولت اهم أنفسهم الأمارة سلب مال المجني عليه، فنسجوا له خيوط الشر فطرق الأول باب منزله، وما أن فتح لهم ادعوا زوراً كونهم ضباط، وأشهر المتهم الثاني في وجهه سلاح ناري "طبنجة"، مهدداً إياه فسار وفق أمرهم، فانقض عليه المتهم الثالث وقيده وعصب عينيه، وجابوا مسكنه بحثاً عن غنائمهم، ووجدوا مرادهم في المسروقات سالفة البيان، حال تواجد المتهمان الرابع والخامس على مسرح الجريمة لتأمينهم والشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وبدون مصوغ قانوني، وانتحال صفة رجال ضبط "ضباط"، لترهيب المجني عليه والاعتداء عليه وسرقة المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.