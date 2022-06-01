اليوم السابع
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القبض على تاجر عملة بالسوق السوداء فى المعادى

الأربعاء، 01 يونيو 2022 12:11 م
القبض على تاجر عملة بالسوق السوداء فى المعادى عملة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
 
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على( مبالغ مالية (عملات "محلية و أجنبية") ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
 
 
 

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الاتجار في العملة

تجارة العملة

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