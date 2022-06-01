العراق يتسلم 50 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابى من قوات سوريا الديمقراطية

وقالت الخلية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه من خلال التفاهمات والاتفاقات المشتركة وبهدف مكافحة عصابات داعش الإرهابية على المستوى الإقليمي والدولي، فقد تسلمت قيادة العمليات المشتركة العراقية من قوات سوريا الديمقراطية 50 عنصرا من عصابات داعش الإرهابية عبر طريق منفذ طريبيل الحدودي، مشيرة إلى أنهم تم تسليمهم إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية للتحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



وأكدت الخلية أن قيادة العمليات المشتركة مستمرة بالتعاون والتنسيق مع الجميع لدحر الإرهابيين وتجفيف منابع تمويلهم للقضاء عليهم.