اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 03:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

العراق يتسلم 50 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابى من قوات سوريا الديمقراطية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 01:54 م
العراق يتسلم 50 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابى من قوات سوريا الديمقراطية الجيش العراقى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الأربعاء، عن تسلم قوات سوريا الديمقراطية 50 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي.

 

وقالت الخلية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه من خلال التفاهمات والاتفاقات المشتركة وبهدف مكافحة عصابات داعش الإرهابية على المستوى الإقليمي والدولي، فقد تسلمت قيادة العمليات المشتركة العراقية من قوات سوريا الديمقراطية 50 عنصرا من عصابات داعش الإرهابية عبر طريق منفذ طريبيل الحدودي، مشيرة إلى أنهم تم تسليمهم إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية للتحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

 


وأكدت الخلية أن قيادة العمليات المشتركة مستمرة بالتعاون والتنسيق مع الجميع لدحر الإرهابيين وتجفيف منابع تمويلهم للقضاء عليهم.

 


العراق

داعش

قوات سوريا الديمقراطية

الارهاب


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة