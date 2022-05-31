العثور على جثة طفل مصابة بكدمات وحروق متفرقة والسبب مسجل خطر.. تفاصيل

كتب - أحمد عبد الهادي - كريم صبحى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا، بالعثور على جثة طفل بدائرة المركز، وبها سحجات وكدمات وحروق متفرقة، وحضور (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) وتعرفه على الجثة وقرر أنها لابن شقيقه (طفل، سن 6).

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز)، حيث قام باصطحاب الطفل لمسكنه والتعدى عليه حتى فارق الحياة، ثم قام بإلقاء جثته بمكان العثور.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.