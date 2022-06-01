اليوم السابع
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الصومال: القبض على مسؤول "مليشيا الشباب" فى محافظة جوبا السفلى جنوبى البلاد

الأربعاء، 01 يونيو 2022 12:00 م
الصومال: القبض على مسؤول "مليشيا الشباب" فى محافظة جوبا السفلى جنوبى البلاد حركة الشباب
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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ألقت قوات قوات الكوماندوز الصومالية (دنب)، وقوات المخابرات بولاية جوبالاند الصومالية، القبض على مسؤول مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة جوبا السفلى جنوب البلاد، وذلك من خلال تنفيذ عملية عسكرية مشتركة.
 
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين عسكريين القول: إنه "تم القبض على مسؤول مليشيات الشباب المعروف باسم الصخراوي خلال عملية مشتركة للقوات المتحالفة غرب مدينة كيسمايو، ما أسفر عن مقتل أربعة حراس شخصيين للقيادي الأسير"، مشيرين إلى أن "القوات المشتركة تمكنت أيضا من تدمير قواعد لجمع الإتاوات التابعة للإرهابيين".
 
وكثف التنظيم الارهابي هجماته قبل الانتخابات التشريعية، بما في ذلك تفجير انتحاري قرب مطار العاصمة، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين.
 
وقال تقارير سيعيد الرئيس الأمريكي جو بايدن نشر قوات في الصومال، لمواجهة حركة الشباب التابعة لتنظيم ‏القاعدة، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.‏ وفي مارس الماضي ، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن البنتاجون أراد من بايدن إعادة القوات إلى ‏الصومال لوقف انتشار حركة الشباب.‏
 
 

الصومال

حركة الشباب

قوات الكوماندوز الصومالية

ولاية جوبالاند

مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة


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