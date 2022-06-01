وذكرت قناة "السعودية" الإخبارية: إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات الحكومة البريطانية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات ورغبة منها في تعزيز المزيد من التعاون مع المملكة العربية السعودية .

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أعلنت - في وقت سابق - أن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ستنضمان إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، فيما يتعلق بحالة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة للمملكة المتحدة اعتبارا من أول يونيو 2022م، مما سيسهم في تعميق الشراكة وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والازدهار الاقتصادي " .

وأفادت الوزارة بأنه يمكن لمواطني المملكة والبحرين التقدم بطلب السفر إلى المملكة المتحدة (للسياحة أو العمل أو الدراسة أو العلاج الطبي) لمدة تصل إلى ستة أشهر مع إعفاء الإلكتروني من التأشيرة، حيث يسمح الإعفاء لحامله السفر إلى المملكة المتحدة دون الحصول على تأشيرة شريطة إكمال طلب الإعفاء عبر الإنترنت لكل زيارة، وسيتم تطبيق رسوم رمزية، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تعد أسرع من التقدم للحصول على تأشيرة، حيث لا توجد حاجة لتقديم معلومات الصورة والبصمات أو حضور إلى مركز طلب التأشيرة أو تسليم الجواز قبل السفر.