السجن المشدد 15 سنة للمتهم بالاعتداء على طفلته فى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، المتهم بالاعتداء على ابنته الطفلة، وذلك بالسجن المُشدد لمدة 15 سنة.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدي وأمير زكي وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.
تعود أحداث القضية رقم 17595 لسنة 2021 جنايات قسم ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 3503 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب الزقازييق، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم محمد ح م ح ع، 45 سنة، عامل رديتير، مقیم في كفر الإشارة بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بأنه في عضون الفترة من 2013 حتى 2021، بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، تعدى على نجلته الطفلة المجني عليها أ، وهددها بالقتل حال إفشائها لجرمه.
تم القبض على المتهم وتم إحالته إلى النيابة العامة التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.
السجن المشدد 15 سنة للمتهم بالاعتداء على طفلته فى الشرقيةالأربعاء، 01 يونيو 2022 05:17 م
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، المتهم بالاعتداء على ابنته الطفلة، وذلك بالسجن المُشدد لمدة 15 سنة.
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