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السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بحيازة 19 كيلو حشيش فى مدينة بدر

الأربعاء، 01 يونيو 2022 12:41 م
السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بحيازة 19 كيلو حشيش فى مدينة بدر المستشار علي عرفان
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي عرفان، بمعاقبة متهم بحيازة 19 كيلو من  مخدر الحشيش بمدينة بدر، بالسجن المشدد 10 سنوات.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة محمد على حسن، و خالد عبد الرحمن سالم عبد الرحمن، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.  
 
وأسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار، بدائرة قسم مدينة بدر.
 
وشهد نقيب شرطة بإدارة الطرق والمنافذ، أنه حال تفقده الحالة الأمنية أبصر المتهم وبصحبته أخر أثناء نقل جوال بلاستيكي داخل سيارته وسقوط قطعتين لجوهر الحشيش من داخله، فضبطه وباستخلاص الجوال وفحصه عثر بداخله على قطع لذات الجوهر المخدر، وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.
 
وأوضح تقرير المعمل الكميائي أن المواد المخدرة المضبوطة بلغت 204 قطع، بوزن بلغ 19 كيلو جرام.

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