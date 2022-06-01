اليوم السابع
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الزراعة: علاج وفحص 3500 رأس ماشية مجانا فى قرى حياة كريمة بقنا.. صور

الأربعاء، 01 يونيو 2022 10:43 ص
الزراعة: علاج وفحص 3500 رأس ماشية مجانا فى قرى حياة كريمة بقنا.. صور فحص أكثر من 3500 رأس ماشية مجانا في قرى حياة كريمة بمحافظة قنا
كتبت أسماء نصار

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أعلن الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية عن ختام القافلة البيطرية التي انطلقت السبت الماضي  في محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة  وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بقنا وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية ومعهدا الصحة  الحيوانية والامصال واللقاحات البيطرية .
 
أضاف انه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار 416 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع ل 825 وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية ل 1090 حالة وتم عمل 35 عمليات جراحية كما تم تحصين  1136 حاله بالتحصينات غير السيادية باجمالي 3502  رأس ماشية.
 
علاج وفحص أكثر من 3500 رأس ماشية مجانا في قرى حياة كريمة
علاج وفحص أكثر من 3500 رأس ماشية مجانا في قرى حياة كريمة

علاج وفحص أكثر من 3500 رأس ماشية بمحافظة قنا
علاج وفحص أكثر من 3500 رأس ماشية بمحافظة قنا

فحص أكثر من 3500 رأس ماشية مجانا في قرى حياة كريمة بمحافظة قنا
فحص أكثر من 3500 رأس ماشية مجانا في قرى حياة كريمة بمحافظة قنا

علاج وفحص أكثر من 3500 رأس ماشية مجانا في قرى حياة كريمة بمحافظة قنا
علاج وفحص أكثر من 3500 رأس ماشية مجانا في قرى حياة كريمة بمحافظة قنا
 

الزراعة

حياة كريمة

الحيوانات

الماشية


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