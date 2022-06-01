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الدفاع الروسية: مسلحون أوكرانيون يتعمدون إطلاق النار على قواتنا من مناطق سكنية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 09:19 م
الدفاع الروسية: مسلحون أوكرانيون يتعمدون إطلاق النار على قواتنا من مناطق سكنية الجيش الروسى
كتب محمد جمال

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أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مسلحين أوكرانيين يتعمدون إطلاق النار على الجيش الروسى أثناء تواجدهم فى المناطق السكنية، ويدفعونه للرد على النيران من أجل اتهامه بقتل المدنيين.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف: "المسلحون يعلمون أن المدنيين سيصبحون ضحايا نتيجة لهذه الأعمال الإجرامية، يقومون عن عمد بإطلاق النار على القوات المسلحة الروسية من المناطق السكنية، ويدفعونهم للرد على النيران، من أجل تحميل الجيش الروسي المسؤولية عن الخسائر المدنية المحتملة في وقت لاحق".

 
وأشار إلى أن وحدات الدفاع الإقليمي قامت بتحويل مدرسة أوديسا إلى مستودع أسلحة، وتم حفر خنادق في مبنى السكن الطلابي ومدرسة. وإنشاء تحصينات رغم وجود مدنيين هناك.
 
وأشار إلى أنه في نيكولاييف، قام مقاتلو الجماعات المسلحة الأوكرانية بتحويل مدارس إلى ثكنات ومواقع لإطلاق الصواريخ.

 


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