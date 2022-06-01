الداخلية تضبط هيروين وحشيش بحوزة عنصرين إجراميين فى كفر الشيخ

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين بكفرالشيخ بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وكمية من مخدرى الحشيش والهيروين بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما رصد وتتبع العناصر الإجرامية من حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ قيام (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة دسوق)، بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة دسوق مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (بندقية آلية و2 خزينة وعدد من الطلقات من ذات العيار- طبنجة "مُبلغ بسرقتها"- كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,650 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين– عدد 3 سلاح أبيض -مبلغ مالى – عدد 3 هواتف محمولة وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطهما والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهما.