الخارجية الروسية: هناك محاولات عدد من الدول لإخفاء الجوهر النازي لسياسة سلطات كييف

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الخارجية الروسية، محاولات عدد من الدول إخفاء الجوهر النازي لسياسة سلطات كييف، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية، أنه تُبذل جهود كبيرة لإخفاء الجوهر النازي لسياسة سلطات كييف عن المجتمع الدولي، كما يتم علنا تبييض صورة أنصار النازية الجديدة المتمثلة في مقاتلي كتيبة آزوف القومية الراديكالية وتشكيلات متطرفة أوكرانية أخرى مماثلة.

وأوضح وزارة الخارجية الروسية أن الإعلام الغربي يتجاهل جرائم هذه التشكيلات في إقليم دونباس، لافتا إلى أن أي إشارة إلى ما ارتكبه التشكيلات الأوكرانية المشاركة في العديد من الجرائم الوحشية في دونباس، يتم استبعاده بعناية من فضاء المعلومات.