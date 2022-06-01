الحكم بـ15 مليون دولار لصالح جونى ديب ضد آمبر هيرد

كتب أحمد عرفة

حكمت محكمة أمريكية بـ15 مليون دولار لصالح جوني ديب في قضية التشهير ضد آمبر هيرد.

وفى وقت سابق، قالت شبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية إن هيئة المحلفين المؤلفة من سبعة أشخاص وصلت اليوم الأربعاء إلى حكم بشأن دعوى التشهير التى رفعها جوني ديب ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

وأكدت الشبكة أن السبب فى تأخر إصدار هيئة المحلفين لحكمها فى قضية جونى ديب وآمبر هيرد هو ورقة الحكم التى تحتوى على 42 سؤالاً .