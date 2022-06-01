اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجيش الأوكراني: روسيا قصفت 21 مستوطنة بلوجانسك ودونيتسك

الأربعاء، 01 يونيو 2022 05:42 م
الجيش الأوكراني: روسيا قصفت 21 مستوطنة بلوجانسك ودونيتسك أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الخدمة الصحفية للجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قامت بقصف 21 مستوطنة في منطقتي لوجانسك ودونيتسك أمس /الثلاثاء/، مما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين.
 
 
ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان الخدمة الصحفية: إن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا أيضا في هذه الضربات الجوية والصاروخية والمدفعية الروسية على "سلوفيانسك" و"سيفيرودونتسك" و"رايهورودوك".
 
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية تخسر يوميا ما بين 60 و100 قتيل و500 جريح جراء المعارك الدائرة بسبب الحرب الروسية.

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