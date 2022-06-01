اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 12:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش الأوكرانى: مقتل 30 ألفا و700 جندى روسى منذ بداية العملية العسكرية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:42 ص
الجيش الأوكرانى: مقتل 30 ألفا و700 جندى روسى منذ بداية العملية العسكرية الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء، مقتل 30 ألفا و700 جندي روسي، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الموافق 1 من يونيو.

 

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية تمكنت أيضا من تدمير 1361 دبابة و3343 مركبة قتالية مصفحة و659 نظاما مدفعيا و93 نظام دفاع جوي و208 طائرات حربية و175 مروحية و519 طائرة بدون طيار و120 صاروخا (كروز).


وأشارت الهيئة إلى أن قواتها نجحت أيضا في تدمير 207 من قاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق و2290 مركبة وخزان وقود و13 سفينة حربية إلى جانب 49 وحدة من المعدات الخاصة.


وأكدت أن القوات الروسية تكبدت، خلال اليوم الماضي، أكبر الخسائر في اتجاه مدينتي "كريفي ريه" و "باخموت".

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة