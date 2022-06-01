الجيش الأوكرانى: مقتل 30 ألفا و700 جندى روسى منذ بداية العملية العسكرية

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية تمكنت أيضا من تدمير 1361 دبابة و3343 مركبة قتالية مصفحة و659 نظاما مدفعيا و93 نظام دفاع جوي و208 طائرات حربية و175 مروحية و519 طائرة بدون طيار و120 صاروخا (كروز).



وأشارت الهيئة إلى أن قواتها نجحت أيضا في تدمير 207 من قاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق و2290 مركبة وخزان وقود و13 سفينة حربية إلى جانب 49 وحدة من المعدات الخاصة.



وأكدت أن القوات الروسية تكبدت، خلال اليوم الماضي، أكبر الخسائر في اتجاه مدينتي "كريفي ريه" و "باخموت".