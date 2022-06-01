اليوم السابع
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التعليم تعلن توزيع مبالغ فصول الخدمات بالثانوى العام.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 01 يونيو 2022 07:47 م
التعليم تعلن توزيع مبالغ فصول الخدمات بالثانوى العام.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، زيادة المبالغ المخصصة للقائمين بالعمل على فصول الخدمات الثانوية العامة لكل من الوحدة المدرسية واللجنة الفرعية والعامة على أن يراعى عند الصرف عدم تجاوز المبالغ المحصلة لكل وحدة مدرسية على حده مع مراعاة الضوابط التالية.
 
- اللجنة العامة: 
 
 يصرف لرئيس اللجنة مبلغ 750 جنيه شهريا والاعضاء 600 جنيه شهريا والمستعان بهم 450 جنيه والعمال 300 جنيه شهريا والسائقون 300 جنيه والزيارات حد أقصى 50 جنيه للزيارة الواحدة.
 
- اللجنة الفرعية بالإدارة التعليمية: 
 
- يصرف مبلغ 600 جنيه للأعضاء والمستعان بهم 540 جنيها والعمال والسائقين 300 جنيه شهريا و50 جنيها للزيارة الواحدة، كما أكدت الوزارة أنه بالنسبة للوحدة المدرسية، يصرف مبلغ 1000 جنيه لمشرف الوحدة والأعضاء 600 جنيه والمعلمين 75 جنيه للحصة والعمال والأمن 300 جنيه، مع مراعاة أن يكون عدد الأعضاء القائمين بالعمل فى فصول الخدمات بالوحدة المدرسية يتناسب مع عدد الفصول المفتوحة، على أن يؤول حصيلة فصول الخدمات إلى حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ويكون الصرف بموافقة اللجنة المركزية لفصول الخدمات الثانوية العامة المسائية فى حدود الرصيد المتاح ويتم ضم مدير التعليم الثانوى بالمديرية إلى اللجنة العامة ومدير التعليم الثانوي بالإدارة إلى اللجنة الفرعية ويتم صرف سلفة تشغيل لكل مدرسة بحد أقصى 3000 جنيه على أن يتم تسوية السلفة بمعرفة اللجنة الفرعية بالإدارة التى يقع فى نطاقها المدرسة.

التربية والتعليم

فصول الخدمات

توزيع حصيلة فصول الخدمات

فصول الخدمات بالثانوى العام


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