التعليم العالى: 3.8 مليار جنيه تكلفة إنشاء جامعة جنوب الوادى الأهلية

كتب محمد صبحى

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، حول متابعة الموقف التنفيذي وسير العمل بالنسبة للإنشاءات والتجهيزات، ومُعدلات الأداء بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

وأوضح التقرير أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات بجامعة جنوب الوادي الأهلية تسير وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقًا لأحدث المواصفات الفنية لأنظمة الجامعات الذكية.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن الجامعة تضم عدة مباني منها: مبنى الإدارة، عدد 3 مباني علوم طبية، 2 مبنى علوم هندسية، مبنى للعلوم الإنسانية، مبنى المعامل، 2 مبنى للورش الهندسية، ومنطقة ترفيهية ورياضية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الجامعة تُقام على مساحة 41.5 فدانًا بشرق مدينة قنا بالقرب من مدينة قنا الجديدة، وبتكلفة تقديرية 3 مليار و800 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الجامعة حققت معدلات تنفيذ بلغت 67.2%، مضيفًا أن جامعة جنوب الوادي الأهلية تعد نموذجًا دوليًا معاصرًا لجامعات الجيل الرابع التي تُسهم في إتاحة تعليم مُتميز، من خلال تقديم برامج تعليمية مُتميزة تواكب العصر، وتعمل على تأهيل خريجين قادرين على المُنافسة في أسواق العمل المُختلفة.

وأوضح المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة أن جامعة جنوب الوادي الأهلية تضم 11 كلية والتي تضم بدورها عددًا من البرامج الدراسية، وهى: كلية التربية وتضم برامج (المعلم الدولي للعلوم البيولوجية والجيولوجية، المعلم الدولي للفيزياء، المعلم الدولي للكيمياء، المعلم الدولي للرياضيات، المعلم الدولي للعلوم)، كلية العلوم الإدارية والمالية وتضم برامج (إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، الإدارة المالية، نظم محاسبية، نظم معلومات الأعمال)، كلية الألسن وتضم برامج (اللغة الألمانية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية والترجمة)، كلية السياحة والرياضة وتضم برامج (السياحة الرياضية والترفيهية، السياحة العلاجية، سياحة السفاري والصحاري)، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وتضم برامج (الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات والهندسة، علوم الحاسب)، كلية الهندسة وتضم برامج (الطاقة الجديدة والمتجددة، العمارة البيئية والعمران، الهندسة الصناعية والتصنيع، الهندسة الطبية الحيوية، تخطيط المدن والأماكن العامة، هندسة الروبوتات، الهندسة الكهربائية والسيارات الكهربائية)، كلية الفنون والتصميم وتضم برامج (الإعلان، التصميم الداخلي والأثاث، الطباعة والنشر والتغليف)، كلية الطب وتضم برنامج (الطب والجراحة)، كلية الصيدلة وتضم برامج (التصنيع الدوائي، الصيدلة الإكلينيكية)، كلية العلاج الطبيعي وتضم برنامج (العلاج الطبيعي)، كلية طب الفم والأسنان وتضم برنامج (طب وجراحة الفم والأسنان).