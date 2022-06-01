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البنتاجون: تدريب الأوكرانيين على منظومة صواريخ HIMARS سيستغرق 3 أسابيع

الأربعاء، 01 يونيو 2022 07:47 م
البنتاجون: تدريب الأوكرانيين على منظومة صواريخ HIMARS سيستغرق 3 أسابيع البنتاجون -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزرارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، بدء إرسال دفعة الأسلحة الأمريكية الجديدة إلى أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضافت وزرارة الدفاع الأمريكية، أن تدريب الأوكرانيين على منظومة صواريخ HIMARS سيستغرق 3 أسابيع.

 

وتابعت وزرارة الدفاع الأمريكية: لدينا تعهد من أوكرانيا بأن صواريخ HIMARS لن تستخدم لضرب روسيا.

 

وفى وقت سابق، أعلن مسؤول روسي اليوم الأربعاء، أن أعداد اللاجئين القادمين من أوكرانيا وجمهوريتي دونباس إلى روسيا اقترب من 1.6 مليون شخص.


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