اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 08:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلة الدعم لمجلس القيادة اليمنى فى مختلف المجالات

الأربعاء، 01 يونيو 2022 07:49 م
الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلة الدعم لمجلس القيادة اليمنى فى مختلف المجالات الاتحاد الأوروبي - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد سفير الاتحاد الاوروبي لدى اليمن جابرييل مونويرا فينيالس استمرار الدعم الأوروبي لمجلس القيادة في مختلف المجالات.

وأضاف، خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي مع مجلس القيادة اليمنى، أن دول الاتحاد ستكون إلى جانب مجلس القيادة "على طول الطريق" في تعزيز جهوده الجارية لتحسين الخدمات، ووضع الاقتصاد، وحضور المرأة على مستوى صنع القرار وبناء السلام.


ومن جانبهم، أعرب السفراء الأوروبيون عن ارتياحهم لتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية لما فيه وحدة واستقرار العمل الحكومي من "العاصمة المؤقتة" عدن والمحافظات المحررة.


اليمن

الاتحاد الأوروبي

مجلس القيادة اليمنى

سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة