السيطرة على حريق بمخزن للمنسوجات فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمخزن للمنسوجات بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وجارى الآن عملية التبريد، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمخزن للمنسوجات بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وجارى الآن عملية التبريد، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، قد قامت بالدفع بـ10سيارات للسيطرة علي الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكان السيد عبد العال رئيس مجلس مدينة السادات، أكد أنه تم حصر الحريق في مساحة 10 أمتار للسيطرة عليه، وجاري إخماد الحريق والسيطرة عليه، ولا توجد حالات وفاة داخل المصنع.

وأضاف رئيس مجلس مدينة السادات، أنه بعد انتهاء إخماد الحريق والتبريد سوف يتم حصر شامل للخسائر داخل المصنع، مشيرا إلى أن قوات الحماية المدنية أوشكت علي الانتهاء من إخماد الحريق بعد حصره في مساحة محددة.