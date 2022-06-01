الإعدام شنقا للمتهم بقتل أخيه وسرقته بمساعدة شقيق زوجته فى الشرقية.. فيدو

الشرقية _فتحية الديب

حكمت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، وليد المهدى، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود، اليوم، في القضية رقم 7855 لسنة 2020 جنايات صان الحجر، والمقيدة برقم 1533 لسنة 2020 كلى شمال الزقازيق، والمتهم فيها كل من "ر . ع . إ" 34 عاما فلاح، و"س . م . أ" 24 عاما فلاح، بقتل شقيق المتهم الأول وسرقة دراجته البخارية ومبلغ مالي، وذلك بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقًا.

تعود أحداث القضية لشهر مايو من العام المنقضي، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة صان الحجر، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة " ال . ع . إ" عامل في أحد المصارف المائية بدائرة المركز في حالة تعفن.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل الواقعة، وكشفت التحقيقات أكدتها التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " ر . ع . إ" 34 عاما فلاح شقيق المجني عليه ، و " س . م . أ " 24 عاما فلاح شقيق زوجة المتهم الأول والمقيمان بدائرة مركز فاقوس.

وبالعرض علي النيابة العامة أحالت المتهمان لمحكمة الجنايات للمحاكمة بتهمة قتل المجني عليه عمدا ، بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم علي قتله، وجهزا لذلك الغرض أداة تستخدم في الإعتداء علي الأشخاص "عصا" وتوجها إلي المكان الذي أيقنوا خلوه من المارة ، وما إن ظفرا به كال له الأول ضربة بأستخدام العصا استقرت برأسه وأفقدته الوعي، ثم أوثقا يديه وقدميه وألقيا به في المصرف محل العثور عليه حيا ، وأطبقا عليه بكتم أنفاسه حتي تأكدوا من غرقه محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وقاموا بسرقة التروسيكل خاصته ومبلغ مالي وهاتف محمول كان بحوزته ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالتهما إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.