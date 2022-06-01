الإعدام شنقا لربة منزل قتلت طفلا انتقاما من أسرته فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار محمد حسن، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين مسيرة، وعمرو محمد قطب، وخالد أبورحاب، وكيل النيابة، وأمانة سر خالد شعبان وعلى حسن، بالإعدام شنقا لربة منزل تدعى ز.ك ربة منزل من مركز سمالوط، وذلك لاتهامها بالقتل العمد مع سبق الإصرار لطفل يدعى م. ع بأن جعلته يتناول مادة سامة، ثم قامت بالتعدى عليه بالضرب، وألقته فى مجرى مائى انتقاما من اسرته.

كما عاقبت المحكمة ابنتها ه‍ ص 16 سنة، بالسجن 15 عاما، لاشتراكها مع والدتها فى جريمة القتل.



وكان المحامى العام الأول، قد أحال المتهمتين من مركز سمالوط، بقتل الطفل "م. ع" بتجريعه السم، وتهشيم راسة وعظامه وإلقاء جسده في مجري مائي "ترعة"، انتقاما من والدة الطفل الى محكمة الجنايات، والتى كانت قد أحالتها إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى فى الإعدام، وحددت جلسة النطق بالحكم.





