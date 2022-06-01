الأمن يحذر "عفاريت الأسفلت" من المخالفات الصوتية والضوئية

كتب - أحمد عبد الهادي

تواصل الأجهزة الأمنية يقظتها، لضبط مرتكبى المخالفات المرورية الجسيمة، باستخدام أصوات وإضاءات تستخدم لجهات خاصة مثل الشرطة والإسعاف وغيرهم، ونجحت فى الأيام الأخيرة فى ظبط عدد كبير من مرتكبى تلك الأفعال.

ونجح رجال المرور فى ضبط 1978 مخالفة أجهزة صوتية، و2059 مخالفة أجهزة ضوئية، و198 محلا لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية"، وضبط 626 جهازا صوتيا، و1070 جهازا ضوئيا، وضبط 1370 ملصقا مخالفا.

جاء ذلك فى إطار الجهود لرصد مخالفات قائدى المركبات، بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة"، الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو استعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية، وذلك خلال أسبوع.