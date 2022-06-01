الأرصاد: انخفاض الحرارة حتى نهاية الأسبوع وارتفاع تدريجى من السبت

كتب سمير حسنى

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للارصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع، وذلك نتيجة امتداد منخفض جوى في طبقات الجو العليا وكتل هوائية من البحر المتوسط، مشيرة إلى أن نشاط الرياح على أغلب المناطق والتي تصل ما بين 30 إلى 40 كيلو متر في الساعة يزيد من الشعور بالإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وتوقعت عضو المركز الاعلامى بالهيئة العامة للارصاد الجوية، في مداخلة للتليفزيون المصري، بدء الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من يوم السبت المقبل، مع وجود شبورة مائية على المناطق المفتوحة والزراعية لتتلاشى فور سطوع الشمس.

ونصحت "غانم" المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26.