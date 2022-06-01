مكسيكو سيتى (أ ش أ)

أعلنت السلطات المكسيكية، ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "أجاثا" الذى ضرب جنوب البلاد وتسبب بفيضانات وانزلاقات أرضية إلى 10 قتلى و20 مفقودا.

ونقلت قناة ( فرانس 24) الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن أليخاندرو مورات حاكم ولاية (أواكساكا) قوله: "إن السلطات المحلية أفادت مبدئيا بسقوط عشرة قتلى، ولا يزال 20 شخصا في عداد المفقودين معظمهم في الجبال العليا". يذكر أن (أجاثا) هو أول إعصار لهذا الموسم في شرق المحيط الهادئ، وقد ضرب منتجعات سياحية على شواطئ في جنوب غرب المكسيك، حاملا رياحا عاتية وأمطارا غزيرة وسيولا.

وكان المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير، أعلن أن إعصار "أجاتا" تشكّل الأحد فى مياه المحيط الهادئ المكسيكية، ومن المتوقع أن يشتد قبل أن يصل إلى الساحل الجنوبى الغربى للبلاد، وكان "أجاتا" وهو من الفئة 1 على مقياس سافير - سيمبسون الذى يشمل خمس درجات، على بعد 320 كيلومترا غرب بويرتو أنجيل فى المكسيك وهو مصحوب برياح بلغت سرعتها القصوى 120 كيلومترا فى الساعة، ويتحرك باتجاه الشمال الغربى بسرعة ستة كيلومترات فى الساعة تقريبا، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية المكسيكية إن الإعصار سيسبب أمطارا غزيرة فى مناطق بولايتى تشياباس وأواكساكا (جنوب) وكذلك فى مناطق بولايتى غيريرو وتاباسكو المجاورتين (جنوب شرق).

كما ستُسبّب الرطوبة الآتية من خليج المكسيك والبحر الكاريبى، بهطول أمطار غزيرة فى ولايات كامبيتشى وكينتانا رو وفيراكروز ويوكاتان على الساحل الشرقى للبلاد.

وحذرت الهيئة من أن "هطول الأمطار قد يسبب انزلاقات للتربة وارتفاع منسوب الأنهار فضلا عن الفيضانات".

وتتعرض المكسيك سنويا للأعاصير المدارية على سواحلها المطلة على المحيطين الهادئ والأطلسى، عادة بين شهرى مايو ونوفمبر.