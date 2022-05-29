إعصار "أجاتا" يقترب من سواحل المكسيك وتحذيرات من شدة قوته

كتب محمد جمال

أعلن المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير أن إعصار "أجاتا" تشكّل الأحد فى مياه المحيط الهادئ المكسيكية، ومن المتوقع أن يشتد قبل أن يصل إلى الساحل الجنوبى الغربى للبلاد، وكان "أجاتا" وهو من الفئة 1 على مقياس سافير - سيمبسون الذى يشمل خمس درجات، على بعد 320 كيلومترا غرب بويرتو أنجيل فى المكسيك وهو مصحوب برياح بلغت سرعتها القصوى 120 كيلومترا فى الساعة، ويتحرك باتجاه الشمال الغربى بسرعة ستة كيلومترات فى الساعة تقريبا، بحسب "روسيا اليوم".

ويتوقع أن يتحول الإعصار وهو الأول لهذا الموسم فى المحيط الهادئ، إلى الشمال الشرقى فى وقت لاحق الأحد ليواصل مساره ببطء حتى مساء الاثنين، وجاء فى تقرير المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير "بناءاً على المسار المتوقع سيقترب أجاتا من الساحل الجنوبى للمكسيك فى وقت لاحق الأحد على أن يضرب اليابسة الاثنين".

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية المكسيكية إن الإعصار سيسبب أمطارا غزيرة فى مناطق بولايتى تشياباس وأواكساكا (جنوب) وكذلك فى مناطق بولايتى غيريرو وتاباسكو المجاورتين (جنوب شرق).

كما ستُسبّب الرطوبة الآتية من خليج المكسيك والبحر الكاريبى، بهطول أمطار غزيرة فى ولايات كامبيتشى وكينتانا رو وفيراكروز ويوكاتان على الساحل الشرقى للبلاد.

وحذرت الهيئة من أن "هطول الأمطار قد يسبب انزلاقات للتربة وارتفاع منسوب الأنهار فضلا عن الفيضانات".

وتتعرض المكسيك سنويا للأعاصير المدارية على سواحلها المطلة على المحيطين الهادئ والأطلسى، عادة بين شهرى مايو ونوفمبر.