ارتفاع أسعار شحنات الغاز المسال في الاتفاقيات طويلة الأمد المرتبطة بسـعر برنت

كتبت - مروة الغول

ارتفعت أسـعار شحنات الغاز الطبيعي المسال في الاتفاقيات طويلة الأمد المرتبطة بسـعر خام برنت الأمريكي ( المعادلة السعرية قائمة على معامل 12-13 % من سـعر خام برنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حسـب شـروط التعاقد ) خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( مقارنة بنحو 9.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الربع السابق له ) وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدرجين الربع الأول 2022.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "أن ذلك جاء بفضـل الارتفاع الذي شهدته أسعار خام برنت ، والتي بلغت في المتوسـط نحو 101 دولار للبرميل خلال الربع محل الدراسـة تحت تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية ،وبسبب القفزة الهائلة في أسعار الغاز الفورية في منطقة آسيا، استمر الفارق في الاتساع بين الأسعار الفورية والأسعار المرتبطة بخام برنت لصالح الأسعار الفورية.