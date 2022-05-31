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"مودرن جاس" لسكان شرم الشيخ: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة غاز أعمال صيانة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:30 ص
"مودرن جاس" لسكان شرم الشيخ: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة غاز أعمال صيانة شركة غازتك
كتبت - مروة الغول

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أعلنت الشركة الحديثة للغاز الطبيعى "مودرن جاس"، إحدى شركات قطاع البترول، بأنها ستقوم بأعمال الصيانه بالخزان الخاص بمادة الرائحة بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بمنطقة شرم الشيخ ، وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة.

 

وأهابت الشركة، بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز التى قد تنتج بالأماكن المحيطة بالمصدر، حيث إن أعمال صيانة خزان الرائحة هى أعمال دورية ولا تمثل أى خطورة.

 

وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان آمان العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء.

 

ونشرت الشركة، فى بيان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، أرقامًا للاتصال بها فى حالة وجود أى استفسار يرجى اتصال بطوارئ الغاز الطبيعى من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.

 

 

بيان الشركة

 

بيان الشركة

 


مودرن جاس

شرم الشيخ

قطاع البترول

رائحه الغاز


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