احترس من طفو البيض على سطح المياه.. طبيب بيطرى يوضح السبب

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد حمدى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، إنه يمكن بسهولة التعرف على عمر البيض عند شرائه، للتأكد من صلاحية تناوله، من خلال الاستعانة بإناء به مياه، ويتم تغطيس البيض فى قلب الإناء، وملاحظة إن كانت البيضة ستغطس أم ستطفو على سطح المياه.

وأوضح حمدى، لليوم السابع، أن فى هذه الحالة يكون هناك أربعة احتمالات، هى :

1- البيضة تغطس فى القاع بشكل عرضى، وهذا يعنى أن البيضة طازجة، وعمرها لم يتخط أسبوعا.

2- البيضة تغطس فى القاع لكن بشكل رأسى، وهذا معناه أن البيضة عمرها أسبوع وبدأت فى الأسبوع الثاني.

3- البيضة تطفو على سطح الماء بشكل رأسى، وهذا معناه أن البيضة فى المرحلة النهائية من فترة صلاحيتها، ويجب استعمالها خلال يوم أو يومين بالكثير.

4- البيضة تطفو بشكل عرضى على سطح الماء، وهذا يُعد دليلا على أن البيضة فاسدة.

وأكد حمدى ضرورة كسر كل بيضة بشكل منفصل عن غيرها، قبل القلى أو الطبخ منعا لاختلاط البيض الفاسد مع الطازج، لافتا إلى أهمية عدم تخزين البيض فى الثلاجة لفترات طويلة تتخطى أسبوعين فى الصيف و3 أسابيع فى الشتاء، مع الالتزام بعدم وضعه فى باب الثلاجة والاحتفاظ به داخل الأرفف، نظرا لعدم احتفاظ الباب بدرجة حرارة البيض لكثرة فتحه وغلقه، مما يعرضه للفساد.

وأشار إلى أن البيض لا يتم غسله إلا قبل استعماله مباشرة، وذلك يرجع إلى وجود طبقة على البيض تحميه من البكتيريا، ووجود مسام تسمح بدخول أى شىء داخل البيضة، ما يؤكد ضرورة تجنب غسله قبل الاحتفاظ به فى الثلاجة.