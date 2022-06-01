إطلاق القمر الصناعى نايل سات 301 يوم 7 أو 8 يونيو من الولايات المتحدة

كتب هانى الحوتى

أعلن أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، بدء الاستعداد لإطلاق أحدث أقمار الشركة (نايل سات 301) ليحل محل نايل سات 201 الذي ينتهي عمره الافتراضي 2028.

وقال "أنيس"، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إنه تحدد يوم السابع أو الثامن من يونيو الحالي موعدًا لإطلاق القمر من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد انتهاء كافة عمليات الاختبار والتشغيل، التي أعقبت نقل القمر المصري من مقر شركة تاليس بفرنسا، حيث تم تصنيعه إلى قاعدة الإطلاق "كاب كانفرال" بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستتولى عملية الإطلاق شركة سبيس أكس العالمية.

وأضاف أن عملية تصنيع القمر استغرقت حوالي عامين ونصف، وكان مقررًا أن يتم إطلاقه في بداية العام لولا ظروف كورونا، متابعًا أن العمر الافتراضي لنايل سات 301 حوالي 15 عامًا ويزن 4.1 طن وسيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية في القمر الحالي 201.

وأشار أحمد أنيس، إلى أن القمر الجديد سيتوسع في نطاق تغطيته، بالإضافة للمناطق التي يغطيها القمر الحالي سيتم تغطية دول جنوب القارة الإفريقية، إضافة إلى دول حوض نهر النيل، وذلك لتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية، ويواكب توجهات القيادة السياسية في تعميق العلاقات المصرية الإفريقية.

كما تشمل إمكانيات القمر الجديد تقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية مصر والمناطق النائية لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة وحقول البترول شرق المتوسط وخاصة حقل ظهر.

ولفت رئيس شركة نايل سات، إلى أن توفير هذه الخدمة يحقق تكامل مع القمر المصري (طيبة 1) الذي أطلق نهاية شهر نوفمبر الماضي، وبذلك تكون مصر قادرة على تقديم خدمة الإنترنت الفضائي من خلال قمرين صناعيين بما يضمن تأمين واستمرار هذا الخدمة.