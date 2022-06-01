إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بـ"توك توك" بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم ميكروباص مع توك توك طريق كلش كفرالشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من اللواء خالد الحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك طريق كلش كفرالشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين إصابة كل من فادية عبد العاطي محمد، 50 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، واحلام عبد العاطي محمد، 45 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أيه أحمد حسن، 30سنه، بكدمات متفرقة بالجسم، وثناء زكريا محمد، 54 سنة ، بكدمات متفرقة بالجسم، وعبد المنعم ابراهيم عبد المنعم، 35 سنه، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الحي عبد الحي عبد الفتاح، 17 سنه، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميع الحالات مستقرة وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال مستشفى كفرالشيخ العام.