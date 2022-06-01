أوبك: تعاون منتجي النفط نجح في مواجهة تحديات كورونا والحرب في أوكرانيا

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أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الأربعاء، أن التعاون بين دول أوبك والمنتجين المستقلين "تحالف أوبك +" نجح في مواجهة تحديات واسعة أحدثها أزمة وباء كورونا والحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أن التعاون سوف يستمر بوتيرة أقوى في المستقبل.



وذكرت النشرة التحليلية للمنظمة الصادرة، اليوم أن تحالف "أوبك +" يعمل على استمرار أساسيات سوق النفط قوية والحفاظ على توازن السوق وتناغم العرض والطلب بالرغم من كافة الآثار المترتبة على العوامل الجيوسياسية والقضايا ذات الصلة وأبرزها أزمة الجائحة.



وأوضحت النشرة أنه جاري تعديل إجمالي الإنتاج للمجموعة باضافة نحو 400 ألف برميل يوميًا على أساس شهري منذ أغسطس الماضي، وذلك في إطار خطة لاستعادة الإنتاج المتوقف بسبب الجائحة قبل عامين بشكل تدريجي.



وأشارت النشرة إلى أن قطاع النفط عانى كثيرًا بسبب جهود احتواء فيروس كورونا، والتي شملت عمليات الإغلاق الاقتصادي وغيرها من القيود المفروضة على القطاعات الرئيسية المستهلكة للنفط بما في ذلك النقل البري والطيران التجاري.



يشار الى أن وزراء الطاقة في "تحالف أوبك +" سوف يعقدون، غدًا الخميس، عبر الفيديو اجتماعهم الشهري لتحديد مستوى زيادة الإنتاج لشهر يوليو المقبل.