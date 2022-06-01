ألمانيا وهولندا تنقبان عن الغاز فى بحر الشمال بعد توقف إمدادات موسكو

أعلنت كل من ألمانيا وهولندا التنقيب عن الغاز في بحر الشمال، وذلك بعد توقف إمدادات الغاز الروسي ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق توقع رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي وعضو الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، ليونيد سلوتسكي، أن منطقة "خيرسون" وإقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" يمكنها الانضمام إلى روسيا بالفعل في يوليو المقبل.
وقال سلوتسكي - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء "لا أستبعد أن يحدث هذا في وقت مبكر من شهر يوليو المقبل، ولكنني أفترض أن الأراضي المحررة ستجري استفتاء إلى حد ما في الوقت نفسه".
وفيما يتعلق بوجود موارد كافية لدى بلاده لضم هذه المناطق، رد سلوتسكي بشكل إيجابي.
ألمانيا وهولندا تنقبان عن الغاز فى بحر الشمال بعد توقف إمدادات موسكوالأربعاء، 01 يونيو 2022 07:22 م
النفط
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أعلنت كل من ألمانيا وهولندا التنقيب عن الغاز في بحر الشمال، وذلك بعد توقف إمدادات الغاز الروسي ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
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