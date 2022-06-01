أكرم القصاص فى ضيافة الجامعة اليابانية ورئيس الجامعة يستعرض خطة دعم الصناعة

كتب محمد صبحى

استقبل الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع".

فى بداية اللقاء رحب الدكتور أحمد الجوهرى، برئيس تحرير "اليوم السابع" وبمسؤل ملف الجامعات بالموقع فى الجامعة المصرية اليابانية وأشاد بدور" اليوم السابع " فى التوعية ونشر الحقائق مؤكدا أن الموقع نجح فى حصاد ثقة القارئ وأصبح مصدر للأخبار موثوق به مؤكدا على أهمية تلك الزيارة فى القاء الضوء على أهمية التجربة اليابانية فى التعليم فى تأهيل الخريجين للمنافسة فى سوق العمل محليا ودوليا واستعرض رئيس الجامعة خلال اللقاء مميزات النموذج اليابانى للتعليم الذى تطبقه الجامعة و فلسفة إنشاء الجامعة المصرية اليابانية .

وأوضح الدكتور أحمد الجوهرى، أنه تم تأسيس الجامعة المصرية اليابانية بالشراكة ‏بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية وتعتمد على استخدام النظم التعليمية والمفاهيم الأكاديمية اليابانية التى تقوم على الطرق المعملية في التعلم والتعليم القائم على المشروعات البحثية وتعتمد فى سياستها على الاستفاده من النموذج الياباني فى التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار والبحث العلمى.

أضاف أن مجلس الأمناء بالجامعة يضم 20 عضوا من الشخصيات العامة نصفها من مصر والنصف الآخر من اليابان موضحا أن الجامعة لها 13 شراكة علمية مع كبرى الجامعات في اليابان حيث يتم الإشراف المشترك على الدراسات العليا ويشارك بالتدريس بالجامعة 100 أستاذ يابانى.

من جانبه أعرب الكاتب الصحفى أكرم القصاص عن سعادته بزيارة الجامعة المصرية اليابانية لرصد التجربة اليابانية فى التعليم من أرض الواقع، وأشاد بالتصميم اليابانى للحرم الجامعى و بالبرامج العلمية المتميزة التى تقدمها الجامعة للطلاب، بما يساهم فى تخريج جيل من الشباب بخبرات تواكب احتياجات سوق العمل مؤكدا ان الجامعة تقدم تعليما بمواصفات عالمية.

والتقى وفد "اليوم السابع" الدكتور عمرو عدلى مستشار التخطيط الاستراتيجى للجامعة والدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم والدكتورة منى جمال الدين عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والبتروكيماويات بالجامعة.

أكد الدكتور عمرو عدلى أن استراتيجية الجامعة تهدف إلى استثمار الخبرات اليابانية فى إعداد خريجى الحامعة للمنافسة فى سوق العمل دوليا والاستحواذ على أكبر قدر من فرص العمل العالمية وتأهيلهم للاحتياجات المحلية لسوق العمل كما تستهدف دعم القيمة المضافة فى الصناعات الوطنية واستحداث برامج جديدة وزيادة التفاعل مع الجهات الصناعية وجذب الطلاب الوافدين وزيادة كفاءة العمليات الإدارية، مشيرا إلى أن الاستراتيجبة تستهدف أيضا تلبية الاحتياجات المتزايدة من خريجى التخصصات ذات الصلة بزيادة معدل الأعمار وزيادة الموارد الذاتية للجامعة من خلال إتاحة برامج مميزة و الخدمات القائمة على تسويق المعرفة والتكنولوجيا.

واستعرض الدكتور سامح ندا البرامج المتميزه التى تقدمها الجامعة فى مختلف كلياتها وشروط واختبارات القبول بالجامعة والمنح التى تقدمها لطلاب البكالوريوس والطلاب الأفارقة.

استعرضت الدكتورة منى جمال الدين أهم المشروعات البحثية بكلية هندسة مصادر الطاقة بالجامعة فى مجال معالجة مياه الصرف وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية.