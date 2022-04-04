رئيس الجامعة المصرية اليابانية: برنامج الصيدلة (فارم-دي) يطبق المعايير العالمية فى التعليم

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ان برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم-دي) بالجامعة يستهدف الوصول إلى التميز المحلي والإقليمي والدولي في التعليم الصيدلى والبحوث مع ترسيخ جوانب التنمية المستدامة في صناعة الأدوية وتطويرها و التكامل بين تخصصات العلوم التطبيقية والتعاون مع الجانب اليابانى فى مجال التصنيع الدوائي موضحا ان الكلية تستهدف ان تصبح مؤسسة صيدلانية أكاديمية دولية من الطراز الاول تطبيقا للمعايير العالمية فى نظامها التعليمي وكفاءة خريجيها وإنجازات مراكزها للبحوث التطبيقية.

وأوضح أن أهداف برنامج الصيدلة تتضمن تقديم برامج أكاديمية متعددة التخصصات وإنشاء مراكز تميز للبحوث الأساسية والتطبيقية المتعلقة بالمجتمع والصناعة والبيئة كما تشمل السعي للوصول إلى الاعتراف الدولي لجميع الدرجات الأكاديمية الممنوحة لـ E-JUS. بالإضافة إلى تعزيز تجربة العمل الجماعي متعدد التخصصات من خلال بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليابانية وكذلك الشركات الصناعية بهدف تدريب الطلاب بشكل مباشر على أحدث الأنظمة والمعرفة والتكنولوجيا اليابانية وبناء آليات تفاعل قوية مع الصناعات المحلية والإقليمية.

وأشاد د.الجوهرى بمساهمة أساتذة برنامج الصيدلة الجديد بالجامعة في دعم الأبحاث و التطوير بالعديد من شركات الأدوية، مما ساهم في الإكتفاء الذاتي، لمصر من التشييد الكيميائي و التصنيع الصيدلي لعقاري الريميديسفير و المولنوبيرافير، وهما من الأدوية الفريدة المصرح بتداولها لعلاج فيروس كورونا المستجد من قبل هيئة الغذاء و الدواء الامريكية و منظمة الصحة العالمية .

كما ساهمت استشارات اساتذة البرنامج في تسجيل العديد من الأدوية عن طريق هيئة الدواء المصري.

من جانبه أوضح الدكتور شريف حماد مدير برنامج بكالوريوس الصيدلة بالجامعة ان البرنامج يتميز بإعداد الكوادر الواعدة من الصيادلة المتميزين في كافة التخصصات الصيدلية و خاصة الصناعات الصيدلية من الخامات الأولية و التصنيع الدوائي.