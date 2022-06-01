اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم تعاود الارتفاع وعيار 21 يسجل 1010 جنيهات للجرام

الأربعاء، 01 يونيو 2022 04:39 م
أسعار الذهب اليوم تعاود الارتفاع وعيار 21 يسجل 1010 جنيهات للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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ارتفعت أسعار الذهب قبل قليل 10 جنيهات وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1010 جنيها للجرام، وذلك بعد هبوط الأسعار في بعض جلسات التداول إلي ما دون ألف جنيها للجرام 
 

أسعار الذهب اليوم: 

عيار 18 يسجل 875 جنيهات.
 
عيار 21 يسجل 1010 جنيها.
 
عيار 24 يسجل  1154 جنيها.
 
الجنيه الذهب 8080 جنيها.

أسعار الذهب عالمياً

نزلت أسعار الذهب عالمياً بعد أن عوض ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية الدعم للمعدن النفيس من مخاوف ارتفاع التضخم وبدا أنه في طريقه لتسجيل انخفاض شهري للشهر الثاني على التوالي، وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1848.6 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 10:25 بتوقيت جرينتش ونزل 2.5% خلال الشهر في أكبر تراجع له منذ سبتمبر، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1852.7 دولار للأوقية.
 
وارتفع مؤشر الدولار 0.2% وقفزت عائدات السندات الأمريكية ذات الأجل عشر سنوات مما دفع الأسواق لخفض التوقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي لالتقاط الأنفاس بعد رفع الفائدة مجدداً في يونيو حزيران ويوليو تموز.

شعبة الذهب تكشف طرح عيار جديد 

وأعلنت شعبة الذهب في وقت لاحق أن هناك اتجاه لإعادة طرح الذهب عيار 14 وذلك مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة، وذلك بهدف توفير بدائل أمام المستهلكين في كافة محافظات الجمهورية، الأمر الذي ينعكس على حجم مبيعات الذهب.
 
 
وأضافت شعبة الذهب، أن الطلب على المعدن النفيس متذبذب في مصر ويشهد تغيرات عدة في ظل هبوط الأسعار من مستويات 1250 إلي 100 جنيها، وهو ما جعل البعض يتخذ قرارا بإعادة البيع وذلك تجنبا للتعرض للخسائر، إذ بلغت خسائر الذهب 250 جنيها تقريبا خلال شهر .

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب


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