أسرة محمد الننى تحتفل بعقد قران شقيقته بالمحلة.. فيديو وصور

الغربية - مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشرا، من عقد قران شقيقة اللاعب محمد الننى نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف نادى أرسنال الإنجليزى، واحتفل الكابتن ناصر النني والد الننى، بعقد قران نجلته في غياب نجله اللاعب نظرا لانضمامه لمعسكر منتخب مصر.





وعمت الفرحة بين جموع الحضور في المسجد المشاركين في عقد قران نجلة النني، وتبادل التهنئة مع والد اللاعب والعريس، ونزلت دموع الفرحة من عيون والد اللاعب بعد إتمام عقد القران فرحا بزواج نجلته شروق على زوجها.

وشارك في عقد القران عدد من لاعبي كرة القدم بغزل المحلة وبلدية المحلة، وعدد من جيران اللاعب بمنطقة أبو شاهين.

وعقب عقد القران قال والد اللاعب لـ اليوم السابع، إن فرحته لا توصف بعقد قران نجلته وأن فرحته نقصت بغياب نجله والذي كان يتمني أن يحضر القران لولا انشغاله بالمعسكر.

وقال والد النني، إن الفرحة اليوم فرحتان فرحة عقد قران نجلته وتجديد عقد نجله مع أرسنال.

أما العريس فأعرب عن سعادته بعقد قرانه على شقيقة اللاعب محمد الننى، مؤكدا أن الله أكرمه بها، وسعادته لا توصف بهذا النسب الطيب، ووعد أن يضع عروسه في عينيه ويحبها دائما بعدما أكرمه الله بها.

وكان اللاعب الدولي محمد الننى نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف نادى أرسنال الإنجليزي، قد حرص على قضاء فترة إجازته في الغردقة برفقة والده الكابتن ناصر الننى وأفراد أسرته بعد انتهاء مسابقات الدوري الإنجليزي، وحضور الننى لمصر للانضمام لصفوف المنتخب.

وتعد الغردقة من الأماكن السياحية والترفيهية المفضلة للننى عند حضوره لمصر لقضاء الإجازة مع أسرته.

وحرص عدد كبير من المتواجدين بالغردقة على التقاط الصور مع اللاعب ووالده وتقديم التهنئة له بتجديد عقده من أرسنال.





WhatsApp-Image-2022-06-01-at-7.41.26-PM







الاحتفال-بعقد-قران-شقيقة-الننى







جانب-من-عقد-القران







شقيقة-الننى-(2)







شقيقة-الننى







شقيقة-الننى-وعريسها







عريس-شقيقة-الننى







عقد-القران







عقد-القران-بالمحلة







عقد-قران-شقيقة-الننى







عقد-قران-شقيقة-الننى-بالمحلة







عقد-قران-شقيقة-محمد-الننى



