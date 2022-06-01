أحمد يعقوب: أى بنك مركزى فى العالم له 8 اجتماعات لتحديد أسعار الفائدة

كتب أحمد عرفة

أكد الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد في اليوم السابع، أن السياق الذى يعيشه العالم خلال الفترة المقبلة هو كيف يتم تحويل الأموال الساخنة إلى أموال ساكنة، وذلك ليس عن طريق زيادة سعر الفائدة بل جذب الاستثمارات المباشرة.

وأضاف رئيس قسم الاقتصاد في اليوم السابع، خلال برنامج حديث القاهرة، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن أى بنك مركزى في العالم له 8 اجتماعات لأسعار الفائدة عالميا، أي أن هناك اجتماع يعقد كل شهر ونصف حول سعر الفائدة لكل البنوك المركزية في العالم.

وتابع رئيس قسم الاقتصاد في اليوم السابع، أن التريند الشغال في العالم خلال مدار 2022 و2023 هو رفع أسعار الفائدة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمة اقتصادية عالمية.