أئمة وواعظات بوركينا فاسو: مصر لها مكانة عظيمة فى القارة الأفريقية

كتب على عبد الرحمن

نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية رحلة نيلية مساء اليوم الأربعاء، لأئمة وواعظات بوركينا فاسو، على هامش فعاليات الدورة العلمية وأشاد المشاركون خلال الجولة بنهر النيل الخالد وما يمثله هذا النهر من إلهام وحياة لمصر والمصريين وما يمثله من دليل واضح على عظمة وسماحة مصر، التى ذكرت فى كتاب الله (عز وجل) فى أكثر من موضع.

وفى ختام الجولة قدَّم المشاركون فى الدورة شكرهم للدولة المصرية، حيث قال الشيخ كومبورى داوودا صالح: "باسمى وباسم جميع الدعاة والواعظات من دولة بوركينا فاسو المشاركين فى هذه الدورة المباركة التى نظمتها وزارة الأوقاف المصرية أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى سائلا المولى تبارك وتعالى أن يوفقه فى مهامه".

كما أعربوا عن بالغ الشكر والعرفان لوزارة الأوقاف المصرية على هذه البرامج الدعوية والتثقيفية التى درسوها فى أكاديمية الأوقاف الدولية، وسعادتهم بما قدمته لهم وزارة الأوقاف من جهود عظيمة خلال فترة التدريب، وأنهم سيحملون ما تعلموه فى هذه الأكاديمية إلى إخوانهم من الأئمة والواعظات فى بوركينا فاسو وسيذكرونها للأجيال، حيث تلقوا الكثير من الثقافة وتزودوا بالكثير من المعارف.

وأكد أئمة وواعظات بوركينا فاسو، أن مصر لها مكانة عظيمة فى القارة الأفريقية والعالم أجمع ، وأنها ستظل بفضل الله (عز وجل) حاملة لواء الوسطية والسماحة وفهم صحيح الدين ونشره فى العالم أجمع، داعين الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء، وأن يجزى القائمين على هذه الدورة خير الجزاء.