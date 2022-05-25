الأوقاف تعلن انطلاق دورة تدريبية لأئمة وواعظات بوركينا فاسو السبت

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق الدورة التدريبية لأئمة وواعظات دولة بوركينافاسو بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية السبت المقبل والتي تستمر حتى 7 يونيو لمدة 11 يومًا ، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار دور الوزارة لنشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الدورة هي الثالثة التي تعقدها أكاديمية الأوقاف الدولية لأشقائنا من قارة أفريقيا، فضلًا عمن شاركوا في دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية منهم، لافتة إلى أنه سيحاضر في هذه الدورة نخبة متميزة من علماء وأساتذة الجامعات المصرية.

من ناحية أخرى وزارة الأوقاف، في وقت سابق اعتماد 61 مقرأة قرآنية للأئمة والأعضاء الرسميين، بمحافظات الإسكندرية والقليوبية والبحر الأحمر، وتعقد جميعها يوم الاثنين من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، ابتداء من الاثنين المقبل 30 مايو الجارى، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف فى خدمة القرآن الكريم وعنايتها بحفظه وتجويده وفهم معانيه، ونظرًا لعودة الأنشطة القرآنية.

كما أعلنت الوزارة انضمام 91 مسجدًا من المساجد المشاركة فى البرنامج الصيفى للأطفال بمحافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية والبحر الأحمر، وعددها 91 مسجدًا، وذلك عقب صلاة الظهر أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس من كل أسبوع بدءًا من الأحد المقبل.