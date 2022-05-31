31 محضرا للممتنعين عن توريد الكميات المطلوبة من القمح بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أنه تم تحرير 31 محضرا بنطاق المحافظة للمزارعين المخالفين الذين لم يستجيبوا لتوريد الكميات المطلوبة وكذلك المزارعين الذين لم يقوموا بتوريد إلا لكميات صغيرة بالرغم من زراعتهم لمساحات كبيرة من القمح بلغت كمية الاقماح 294 ألفا و546 أردبا، وبقيمة مالية تقدر بـ521 ألفا و346 جنيها، جاء ذلك تنفيذا لقرار وزير التموين رقم 76 لسنة 2022 والذي اعتبر في مادته السادسة عدم تسليم المزارع لكميات القمح بالحد الأدني مخالفة تموينية، ويتم تحرير محضر جنح أمن دولة للمخالفين، فضلا عن احتساب قيمة الأقماح غير المسلمة بمبلغ 1770 جنيه للأردب .

وأوضح المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه خلال قيام اللجان المشكلة في تنفيذ مهام عملها تبين عدم قيام عدد من المزارعين بتوريد كميات القمح المطلوب توريدها (12 أردب للفدان) وتم إعطائهم إنذار ومهلة زمنية 24 ساعة لتنفيذ التعليمات الواردة وقام بعضهم باستكمال التوريدات الخاصة بهم بعد علمهم بصرف كميات من النخالة الخشنة لكل من قام بالتوريد المطلوب منه كحافز لهم، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال الممتنعين عن أعمال التوريد، كما أشار وكيل وزارة التموين إلى أنه في حالة توريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحرر محاضر ضدهم فإنه سوف يتم منحهم تصريح يفيد بالتصالح لتقديمه لدى الجهات المعنية لإنهاء كافة الإجراءات التي تم اتخاذها حيالهم.

هذا وقد أكد وكيل وزارة التموين بأن اللجان المشكلة تواصل أعمالها على مدار الساعة وبصفة يومية في المرور الميداني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة آخر مستجدات عمليات التوريد وتذليل العقبات وتقديم الدعم اللوجستي لضمان توريد أكبر كمية من المحصول.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والتموين لتسهيل مهام اللجان المشكلة في تنفيذ الأعمال المقررة، مؤكدا بأنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد هذا العام والذى يعد قضية قومية وموسماً استثنائياً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.